 Centro Oncológico Mogi das Cruzes inicia atendimento em Guarulhos com a missão de ampliar cuidados para os pacientes com câncer

Clínica é referência para tratamento oncológico há mais de 40 anos na região do Alto Tietê

Neste sábado (04), é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma data importante para refletirmos sobre como a prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas, principalmente diante da estimativa de novos casos de câncer para os próximos três anos no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados cerca 704 mil casos novos da doença, com alto índice de mortalidade.

A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento na fase inicial da doença são fatores que aumentam as chances de cura e sobrevida do paciente, por isso, neste sábado Guarulhos tem motivos para comemorar a luta contra o câncer.

A cidade ganha uma unidade de atendimento do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, clínica especializada no tratamento contra o câncer, referência há mais de 40 anos na região do Alto Tietê.

A unidade está localizada na rua Santo Antônio, 173, região central de Guarulhos, de fácil acesso, para atendimento ambulatorial. Inicialmente na unidade está sendo realizado o tratamento de quimioterapia sob os cuidados do oncologista clínico Dr. Paulo Mariz.

No local também está funcionando um Centro de Infusões dedicado para tratamento de doenças autoimunes, doenças reumatalógicas e aplicação de Noripurum e Ferinject contra anemias graves e crônicas.

Segundo o diretor administrativo do Centro Oncológico, Alvaro Isaias Rodrigues, a unidade de Guarulhos faz parte de um projeto de humanização para facilitar a atenção de quem sofre com a doença.

“Entendemos que a cidade precisava de uma unidade do Centro Oncológico para tratamento porque temos bastante pacientes de Guarulhos, e queríamos humanizar esse cuidado”, destaca Alvaro.

“Por enquanto, estamos oferecendo atendimento de oncologia clínica e quimioterapia em Guarulhos, e os demais procedimentos, como Radioterapia, em Mogi das Cruzes, devido a complexidade dos equipamentos necessários para o tratamento. Nesses casos, em que o paciente precisa se deslocar, caso ele não tenha condições, damos suporte para que ele possa dar continuidade no tratamento, sem interrupções”, ressalta Rodrigues.

Mais informações sobre o Centro Oncológico podem ser conferidas no site www.oncomogi.com.br