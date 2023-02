Ano letivo começa com mais horas-aula em 139 Escolas da Prefeitura de Guarulhos

Nesta segunda-feira (6) 121 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltaram às aulas nas 248 unidades da rede municipal. Em 2023, 139 Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) têm seu atendimento ampliado de quatro para cinco horas diárias, o que significa 200 horas de aulas a mais no decorrer do ano letivo. Outras 104 escolas oferecem aulas em período integral.

Com o intuito de desejar boas-vindas aos estudantes no retorno às aulas em 2023, o prefeito Guti acompanhou o primeiro dia nas EPGs Evanira Vieira Romão (Vila Augusta) e Siqueira Bueno (Jardim Vila Galvão). Guti cumprimentou os alunos nas salas e destacou a importância dos estudos e dos cuidados com a escola e a cidade. “Desejo a todos um ótimo retorno. Vocês são o futuro do país, quanto mais conhecimento adquirirem mais oportunidades terão. É importante respeitar os colegas e os professores e ajudar a cuidar da escola e da nossa cidade”, disse.

O secretário de Educação, Alex Viterale, e a subsecretária Fábia Costa também acompanharam o primeiro dia de aula. “Essas visitas têm fundamental importância para educadores e alunos. Em momentos como este temos a oportunidade de ouvir as demandas e buscar alternativas. Estamos sempre atentos ao que acontece nas unidades de ensino”, destacou Viterale.

Neste ano a Prefeitura de Guarulhos conta com duas novas unidades escolares, a EPG Yujie Hirata, no Parque Cecap, e a EPG Doutor Edson Alves da Costa, no Jardim Acácio. As inaugurações, que aconteceram na última semana, são o cumprimento do compromisso da atual gestão em oferecer espaços educacionais adequados para alunos e profissionais da rede pública municipal.

Planejamento

Na última semana a Secretaria de Educação promoveu formações com os professores e reuniões de planejamento. Na quarta-feira (1º) mais de 8 mil profissionais que atuam na rede municipal de Guarulhos participaram do 1º Encontro de Educadores Mais Futuro, evento que marcou o início do ano letivo com o compromisso de acolher e proporcionar aos educadores uma reflexão sobre os direitos de aprendizagem dos estudantes e sobre como garantir uma educação humanizadora e de qualidade.

Além disso, durante o período de férias escolares a Secretaria de Educação promoveu o Férias nos CEUs, ação que ofereceu atividades educativas e de lazer como oficinas, passeios, gincanas interativas, jogos cooperativos e adaptados, pintura, desenho e brincadeiras populares em 14 locais espalhados pela cidade.