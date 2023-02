Centro de Testagem e Aconselhamento de Guarulhos muda de endereço no dia 15

A partir do dia 15 de fevereiro o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Guarulhos passará a realizar os atendimentos na avenida Tiradentes, 2.521, no Centro, onde funciona também a Escola SUS e o Tear. O novo endereço será mais amplo e arejado e contará com sala de emergência acessível para ambulâncias e mais consultórios.

Com a obra, realizada pelo Departamento de Infraestrutura da Saúde com verbas do Programa de Recursos Educacionais Descentralizados (Prorede), a Prefeitura visa a melhorar o serviço prestado à população por meio de um espaço adequado para a esterilização, um almoxarifado maior e a ampliação da recepção e dos banheiros. Além disso, a partir do dia 15 a unidade passa a incorporar a equipe do Serviço de atendimento especializado pediátrico, composta por 48 servidores municipais.

A unidade atual estará fechada entre os dias 8 e 14 de fevereiro para proceder às mudanças.

CTA Guarulhos

O CTA é um serviço que realiza aconselhamento e orientações voltadas para os acometidos com IST, HIV, sífilis e hepatites B e C. O centro também oferece testes rápidos para essas doenças, resguardando o sigilo, a confidencialidade e o respeito às diferenças.