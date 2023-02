Blocos de rua tomam conta da cidade no feriado de carnaval em Guarulhos

No sábado (18), a partir das 11h, o Bloco Bar do Paulo reúne os foliões na rua Valdecir Manoel Ribeiro, 170, no Jardim Fortaleza. Na região central da cidade, a concentração do Bloco Maria Sapatão começa a partir das 14h na Nossa Casa – Artes & Terapia, na avenida Avelino Alves Machado, 367, no Jardim Pinhal, e a partir das 15h o bloco sai em cortejo com sua bateria poderosa em direção ao Break Bar House Ateliê, na rua Passo Fundo, 88.

No domingo (19) os foliões do Bloco 36 Horas se concentram a partir das 11h na rua São Pedro da Aldeia, 116, no Jardim Moreira. Os organizadores prometem passeio de trenzinho para as crianças pelas ruas do bairro.

A União dos Blocos de Rua de Guarulhos (Uniblocos) organiza parte dos eventos do tipo na cidade. Os blocos de rua contam com o apoio cultural da Prefeitura, com ações intersetoriais para garantir a organização de espaços públicos, controle do fluxo de veículos e desvio de trânsito e vias.

CarnaCEU

Nesta quinta-feira (16) tem baile de carnaval das 18h às 20h no CEU Presidente Dutra. Para quem não dispensa o capricho e o colorido especial dos enfeites, ainda dá tempo de participar da oficina de adereços oferecida pelo CEU Rosa de França, às 14h. Na sequência, às 16h, a unidade oferece também um baile de carnaval.

Sexta-feira (17) é dia de baile de carnaval no Parque Júlio Fracalanza, às 10h, e no Centro Municipal de Educação Adamastor, das 17h às 20h. A festa continua no sábado, com baile e concurso de fantasia a partir das 14h no CMIL Luís de Camões. No Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) tem oficina de máscaras, às 17h, e o baile de carnaval começa às 18h e vai até as 20h.

Pós-carnaval

E a festa não para por aí. No pós-carnaval, dia 24, sexta-feira, das 17h às 20h, tem folia com a escola de samba Império do Cocaia no CEU Continental. E para fechar a programação do CarnaCEU em grande estilo, no sábado (25) tem CarnaZumba a partir das 19h no CEU Parque São Miguel.

No sábado (25) tem mais folia com os blocos Unidos dos Meus Ovos, às 11h, na rua Raimundo de Almeida Araújo, 837, na Vila Flórida, Fervo da Vila Augusta, a partir das 11h, na Rua Rui Barbosa, na Vila Augusta, e Bloco Malokas, às 14h, no Jardim Santa Bárbara.

No domingo (26) tem o Bloco Frango Fuleiro a partir das 11h na avenida Jaime Regalo Pereira, 410, no Jardim Cumbica.

Toda a programação nos CEUs, no CME Fracalanza, no Adamastor e no Cemear é oferecida gratuitamente pelo programa Mais Futuro. Fique por dentro da programação completa do carnaval 2023 em Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/carnaval2023.