GCM de Guarulhos recebe 72,2 mil novos equipamentos para ações e treinamentos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu nesta quinta-feira (23), em solenidade no Paço Municipal, cerca de 72,2 mil novos equipamentos para o patrulhamento nas ruas, o controle de distúrbios e cursos de capacitação. São 60 mil munições para treinamento, 11 mil para operações e mil de borracha, nove viaturas, cem pistolas calibre .40, dois fuzis, 18 sprays de pimenta, 105 granadas de efeito moral e dois lançadores, além de uniformes para patrulhamentos com bicicletas e motocicletas.

As novas pistolas foram entregues preferencialmente às GCMs mulheres, em homenagem à representatividade feminina nas forças policiais. “Ter um equipamento novo, eficaz e confiável é empoderar a agente, que contribuirá ainda mais com a qualidade vida do cidadão guarulhense”, afirmou o prefeito Guti, que concedeu o primeiro kit à 1ª inspetora Edinalva, que completou recentemente 25 anos de dedicação à segurança pública municipal.

É a primeira vez que as aquisições de armamento priorizam as GCMs mulheres, levando em consideração inclusive o modelo mais confortável para elas. O reconhecimento emocionou a inspetora Darcy Santos, que está à frente da Patrulha Maria da Penha, serviço especializado em preservar a integridade das vítimas de violência doméstica. “É uma honra e um orgulho muito grande participar desse momento”, relatou.

O evento celebrou também o aumento da frota com quatro motocicletas Harley-Davidson Road King Police, modelo destinado a atividades militares e policiais, três picapes, uma SUV e um sedã, que devem otimizar o trabalho dos agentes em cerca de 12 mil rondas efetuadas mensalmente pela cidade.

Foram adquiridas ainda 40 botas, 40 capacetes e dois manequins para treinamento de reanimação cardiorrespiratória, um adulto e um infantil. Com a renovação dos equipamentos, será reforçada a proteção dos patrimônios públicos, em especial escolas, unidades de saúde e parques, além de contribuir com os patrulhamentos preventivos, com cães policiais, contra crimes ambientais, táticos e de fiscalização de medidas protetivas por violência doméstica.

Modernização da segurança

Os materiais, adquiridos por meio de doações, emendas parlamentares e compras da administração direta, fazem parte de um planejamento voltado à modernização da gestão da segurança pública em Guarulhos. Neste ano as conquistas devem ser ampliadas com a aplicação de um financiamento de quase R$ 50 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contratado neste mês.

O investimento irá possibilitar a criação de um dos observatórios de segurança municipais mais modernos do país, que contará com cercamento eletrônico e a integração de mais de mil câmeras, além de totens de segurança com câmeras 360 graus em pontos estratégicos da cidade para que o munícipe possa contatar rapidamente os agentes da GCM por meio do equipamento.