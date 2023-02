Van do CadÚnico começa a atender no Jardim Centenário

A Associação e Clube da Comunidade do Pimentas receberá entre os dias 27 de fevereiro e 10 de março a Van do CadÚnico. O equipamento móvel de assistência social da Prefeitura de Guarulhos estará estacionado na rua Campina Grande do Sul, 117, Jardim Centenário, e atenderá a população das 9h às 16h. Serão entregues 60 senhas diariamente.

O equipamento oferece orientações e a realização de novas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), por meio do qual é possível acessar benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem e outros. Também será possível atualizar o cadastro com endereço, telefone, email e renda.

Documentos necessários

Para obter atendimento no local os adultos deverão apresentar RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho física ou digital (CTPS), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral e comprovante de endereço (de preferência conta de luz), mesmo que não esteja no nome.

Já para o registro de crianças e adolescentes devem ser apresentados RG, CPF, Certidão de Nascimento, o nome da escola e da série que cursam.