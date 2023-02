Operação da Lei Seca realiza 699 testes de alcoolemia e apreende nove veículos em Guarulhos

Em nova Operação da Lei Seca ocorrida na noite da última sexta-feira (24) em quatros pontos do município (rodovia Presidente Dutra, km 221 e 223, rodovia Ayrton Senna, km 28, e avenida Salgado Filho, esquina com rua Maria Nardi de Carlos), as forças de segurança do município realizaram o teste de alcoolemia em 699 condutores e apreenderam nove veículos.

No total foram aplicadas 54 multas, sendo que apenas 22 motoristas receberam a autuação por conta da ingestão de álcool. Vinte condutores se recusaram a fazer o teste e apenas um motorista foi preso em flagrante após o teste do bafômetro confirmar que ele estava acima do percentual para autuação administrativa.

Na avenida Salgado Filho a fiscalização contou com a participação de educadores de trânsito, que distribuíram lixeiras para os automóveis e panfletos que orientavam os condutores sobre a importância de não conduzir veículos após ingerir bebida alcoólica.

Participaram da operação a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil.