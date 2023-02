Mais de 200 famílias participam do primeiro mutirão do CadÚnico de 2023

A primeira edição do mutirão do CadÚnico de 2023, que ocorreu no último sábado (25) no CEU Paraíso-Alvorada, atendeu 220 famílias, que se inscreveram no Cadastro Único para Programas Sociais e também atualizaram os dados fornecidos anteriormente. A ação foi realizada pela Prefeitura de Guarulhos para facilitar o acesso da população aos serviços assistenciais.

A população ainda pôde se inscrever no programa Acessuas Trabalho, que encaminha e acompanha pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social para oportunidades de emprego. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também participou da ação disponibilizando cursos gratuitos para aqueles que querem começar a empreender ou já têm o seu pequeno negócio e querem desenvolvê-lo.

O prefeito Guti acompanhou os trabalhos do mutirão no sábado e ressaltou a importância do evento como uma das principais ferramentas de informação para aqueles que mais precisam de apoio. “Esta é uma ação fundamental para ajudarmos de fato essas pessoas. E isso é possível graças ao empenho de nossas equipes e parceiros. Cada família que consegue encontrar o suporte para melhorar a sua condição de vida por meio de nosso mutirão nos dá o sentimento de que estamos no caminho certo”, comentou.

“Essas ações aos finais de semana são um meio de ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade aos nossos serviços. Aqui os munícipes têm toda a atenção necessária para buscar os benefícios e entender como eles funcionam”, explicou Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social.

Atualização dos dados

A atualização dos dados do CadÚnico é de extrema importância para as famílias garantirem seu acesso aos diversos benefícios sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal, tais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, ID Jovem, BPC-Loas, entre outros. Os dados do cadastro devem ser atualizados a cada dois anos.

Para mais informações sobre o CadÚnico e os programas aos quais ele dá acesso busque um posto presencial de atendimento ou entre em contato pelos telefones disponibilizados:

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima

Telefones: (11) 2408-7020 / (11) 2087-4270 / WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27 de março de 2023

CadMóvel 2 – ACM Cumbica

Rua Crato, 197, Vila Nova Cumbica

Até 31 de maio de 2023

CadMóvel 3 – Paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora do Carmo

Rua Maria Elisa, 32 – Jardim Tamassia

De 2 de março até 31 de maio

Van do CadÚnico – Associação e Clube da Comunidade dos Pimentas

Rua Campina Grande do Sul, 117 – Jardim Centenário

De 27 de fevereiro a 10 de março