Procon Guarulhos lança cartilha para orientar mulheres sobre produtos e serviços de beleza

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), o Procon Guarulhos lança a Cartilha da Mulher com o objetivo de alertar o público consumidor sobre ofertas de produtos e serviços na área da beleza e da estética, uma vez que essa indústria costuma prometer milagres para que se conquiste o corpo perfeito. A cartilha pode ser consultada em bit.ly/DiadaMulherProcon.

“As redes sociais se transformaram num grande comércio com propagandas milagrosas que vendem uma beleza surreal, computadorizada mediante a tecnologia de filtros. As mulheres devem ficar atentas a esses tipos de ofertas e promessas, que precisam ser cumpridas na íntegra, pois o profissional assume o dever jurídico de resultado, e inclusive responderá por danos morais e estéticos por procedimento mal executado”, pondera a coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Tulher.

Entre os principais temas elencados na cartilha estão serviços de beleza, clínicas de estética, cirurgias plásticas e compras pela internet.

Orientações

A cartilha orienta sobre algumas situações, como durante a contratação de um serviço de beleza, ocasião em que o consumidor deve ficar atento tanto à limpeza do ambiente quanto à higienização dos materiais utilizados. No caso de clínicas de estética, é necessário verificar a existência de profissional técnico responsável pelo local, o tipo de material utilizado e exigir que tudo o que foi prometido conste por escrito no contrato, bem como a nota fiscal.

Para cirurgias plásticas, a principal recomendação do Procon é de checar se o profissional está inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou seja, se possui especialização para o tratamento proposto.

Quanto às compras realizadas pela internet, o consumidor deve lembrar que tem até sete dias, após o recebimento do produto, para desistir da compra e ter a devolução do valor pago.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor ressalta que o lançamento da cartilha é fundamental para que a população esteja atenta aos seus direitos e, caso seja prejudicada, procure imediatamente o órgão.

O Procon Guarulhos atende pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais



Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.