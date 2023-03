Prefeitura entrega novos equipamentos para aprimorar serviços de saúde nas UBSs

Desde o início de março a Secretaria da Saúde de Guarulhos entregou 201 novos equipamentos e materiais para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a qualidade dos serviços e dar suporte aos profissionais preceptores que orientam os residentes nos serviços de saúde.

Até o momento já foram contempladas com as entregas as UBS Cummins, Cumbica (Mario Macca), Cabuçu e Munhoz. A Prefeitura pretende aumentar a distribuição dos equipamentos para ampliar o alcance do programa de residência, tornando-o disponível nas quatro regiões de saúde do município.

A entrega incluiu aparelhos e móveis odontológicos, como ultrassons, fotopolimerizadores e mochos, além de balanças digitais com bioimpedância, monitores de gordura corporal, esfigmomanômetros (medidores de pressão arterial), estetoscópios, bolas terapêuticas para fisioterapia, bancos de Wells (avaliadores da flexibilidade muscular posterior do tronco e dos membros inferiores), entre outros.

Em 2023 o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Prefeitura completará seis anos de implementação com a atuação de residentes em diversas áreas, como enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, farmácia e odontologia.