Guti apresenta em Taiwan projeto de novo sistema de transportes para atender bairros mais distantes

Em apresentação realizada nesta terça-feira (28) em Taipei, capital de Taiwan, o prefeito de Guarulhos, Guti, abordou diversos aspectos relacionados ao uso de energia renovável no transporte público na cidade, como o projeto de uma nova ligação entre a região do Pimentas e o aeroporto. Ele participa nesta semana do 2023 Smart City Summit & Expo, a maior plataforma de rede mundial entre cidades inteligentes e governos, que reúne empresários, investidores e administradores públicos de diferentes países.

Guti fez uma apresentação durante o painel Net Zero City Leaders Summit, em que abordou a emissão zero de carbono e mostrou de que forma o Brasil utiliza novas fontes para garantir a renovação de energia, como o uso do biodiesel no transporte público e o planejamento para a utilização de veículos alternativos, como o VLT (veículo leve sobre trilhos) e o people mover, uma espécie de aeromóvel que funciona com propulsão pneumática em uma via elevada e está sendo construído no aeroporto de Guarulhos.

Em primeira mão, Guti apresentou aos investidores um projeto para construir um people mover para atender bairros mais distantes do Centro, a partir da estação Aeroporto da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que tem conexão com o Terminal Taboão da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

O prefeito de Guarulhos explicou que o novo projeto prevê a construção da linha Aeroporto-Pimentas, com oito estações ao longo de 12,4 quilômetros. O people mover teria as estações Aeroporto, Malvinas, Haroldo Veloso, São João, Presidente Dutra, Inocoop, Bonsucesso e Pimentas. “Enquanto uma linha de Metrô tem o custo por quilômetro estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão, este sistema tem um custo por km de R$ 100 milhões, ou seja, dez vezes menos”.

Segundo o prefeito, a ideia é mostrar o projeto a investidores internacionais que podem ajudar a viabilizar a execução. “Tivemos uma ótima receptividade, já que estamos trabalhando com ideias relacionadas à energia limpa na solução de velhos problemas de mobilidade urbana”, afirmou.

Guti compõe uma comitiva de 39 prefeitos e empresários do Brasil, sendo o chefe de Executivo da maior cidade brasileira presente no evento. Ele viajou a convite do Escritório Cultural e Econômico de Taipei, sem utilizar qualquer recurso público da Prefeitura de Guarulhos.