Home office: Dores musculares e nos ossos são queixas comuns e requerem atenção

Após a pandemia, a modalidade de trabalho em casa – o chamado home office – se consolidou. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atualmente 33% das empresas permanece com o trabalho remoto e 34% dos trabalhadores prestam serviço de forma remota ou híbrida (semipresencial).

Outras pesquisas já indicaram que muitas pessoas aceitariam apenas em último caso uma proposta de emprego que não oferecesse a possibilidade de trabalhar de forma parcialmente remota, sob o argumento de que o modelo proporcionar economia no tempo de deslocamento e aumento na produtividade. Porém, levantamentos também apontam que grande parte dos trabalhadores sentem muitas dores musculares, estando os ombros e cotovelos entre as principais queixas. No auge da pandemia, em 2021, uma pesquisa realizada no Reino Unido mostrou que 80% das pessoas que trabalham em casa sentiram alguma dor muscular.

O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), Sandro da Silva Reginaldo, explica que os móveis, como a cadeira, precisam ser adequados e é necessário atentar-se à postura para evitar desconfortos que, a longo prazo, podem se tornar um problema crônico. “A dor nos ombros normalmente está relacionada à má postura e a longas horas na mesa de trabalho. Outro problema é a epicondilite lateral, popularmente chamada de “cotovelo de tenista”, mas que em 95% dos casos as pessoas não praticam tênis. Ela é caracterizada por dor muscular, no tendão ou uma combinação de ambas e é comum em quem utiliza muito o computador”, fala. “O uso do mouse repetidamente pode causar, com o tempo, fadiga e desgaste nos músculos extensores do antebraço, fazendo com que esses músculos se contraiam, resultando em dor na parte externa do cotovelo. Pode também se estender para baixo do antebraço até o pulso e a mão”, completa.

O especialista dá algumas dicas para o cuidado com os ombros e os cotovelos:

– Os ombros devem estar relaxados, os pés firmes e planos no chão ou com um apoio para estabilizá-los;

– A parte inferior das costas deve ser apoiada;

– Os cotovelos devem ser apoiados e próximos ao seu corpo;

– Ao trabalhar no computador, os antebraços devem formar um ângulo de 90 graus com o braço. Se perceber que seus antebraços estão muito baixos ou altos demais, ajuste a cadeira e o teclado.

– Além de manter uma postura ereta, é essencial alongar-se ao longo dia. “Fazer algumas pausas durante o trabalho é indispensável para manter a saúde dos ossos e músculos. O estresse do dia a dia acaba tensionando a região dos ombros e se alongar algumas vezes contribui para o alívio”, conclui o presidente da SBCOC.