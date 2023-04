GCM prende homem por tráfico de entorpecentes em Cumbica

A Inspetoria de Patrulhamento Tático da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira (3) na avenida Sargento da Aeronáutica Plínio F. Gonçalves, em Cumbica. Ele carregava uma sacola com 144 embalagens com crack, 77 com cocaína, 74 com maconha e 20 frascos de lança-perfume, além de R$ 371 em dinheiro.

Os agentes em serviço preventivo pela região depararam com o acusado, que tentou se desvencilhar da equipe e correr, mas foi interceptado. Diante das suspeitas, os guardas apresentaram o homem à autoridade de plantão no 7° Distrito Policial, onde uma perícia analisou as substâncias apreendidas e confirmou serem entorpecentes.

A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por tráfico de drogas. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.