CEU Parque São Miguel recebe o mutirão do CadÚnico no próximo dia 29

O CEU Parque São Miguel receberá no dia 29 de abril, entre 9h e 14h, mais um mutirão do CadÚnico. O evento oferecerá à população novas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais e também a atualização de cadastros existentes.

Para participar é necessário apresentar a senha, que pode ser retirada a partir do dia 14 de abril nas seguintes unidades do Cras: Nova Cidade (rua Itália, 13 – Parque das Nações); Centenário (rua Centenário, 367 – Jardim Centenário) e Marcos Freire (estrada do Capão Bonito, 53 – Conjunto Habitacional Marcos Freire). No dia 20 de abril também haverá a distribuição de senhas no próprio CEU Parque São Miguel (rua Joaquim Moreira, s/nº), das 10h às 11h30.

CadÚnico

O CadÚnico é a via de acesso para os programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. Por meio dele é possível receber benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Viva-Leite, ID Jovem, entre outros. Para isso é essencial que os dados cadastrais referentes aos últimos dois anos estejam atualizados.

Para mais informações sobre o mutirão entre em contato pelos telefones (11) 2087-4270 e (11) 2408-7020 ou pelo WhatsApp (11) 99508-5210.