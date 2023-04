EDP abre inscrições para Gincana Cultural Xô Desperdício

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, lança a 4ª edição da Gincana Cultural “Xô Desperdício” com inscrições para a participação de 266 escolas municipais, localizadas nas cidades de sua área de atuação. Como premiação, 10 sistemas de Geração Solar Fotovoltaica, com capacidade máxima de 2,5 kWp, serão distribuídos às escolas vencedoras.

A gincana é uma iniciativa do projeto Boa Energia nas Escolas, desenvolvido pela distribuidora de energia elétrica, e que engloba 21 municípios atendidos pela companhia nas regiões do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte de São Paulo. O principal objetivo é estimular a comunidade escolar, de maneira lúdica, a reduzir o desperdício de energia elétrica nas unidades de ensino, residências e na sociedade em geral.

“Estamos muito felizes com o início da gincana, que funciona como um importante instrumento de cidadania ao estimular em toda a comunidade o consumo consciente, seguro e sustentável de energia. A criatividade na participação das crianças colabora para que essa conscientização ocorra de uma forma leve e positiva para todos, trazendo, inclusive, resultado efetivo para as famílias na redução do consumo de energia”, destaca Leandro Cardoso, gestor de Eficiência Energética da EDP.

Neste ano, serão destinados 10 sistemas de Geração Solar Fotovoltaica, com capacidade máxima de 2,5 kWp, para as escolas vencedoras. A primeira etapa da competição, que ocorre entre 17 e 30 de abril, inclui a inscrição e validação das escolas municipais participantes. O regulamento e o formulário de inscrição foram enviados para todas as escolas participantes do projeto no ciclo 2022/2023.

Entre os dias 1 e 5 de maio, será realizada a divulgação das tarefas. Os participantes deverão produzir um vídeo que tenha relação com o uso racional e seguro da energia elétrica. A produção do conteúdo tem a data limite de 26 de maio e precisa contar com o envolvimento de alunos, funcionários, familiares e da comunidade em geral.

Após validados pela organização da gincana, os vídeos estarão disponíveis para visualizações e curtidas, entre 1 e 18 de junho, em uma playlist da Gincana Cultural na página do Youtube EDP Brasil. Para que a competição seja justa, as cidades serão agrupadas em três grupos distintos: I – até 50 mil habitantes (12 cidades), II – de 51 mil até 200 mil habitantes (9 cidades) e III – acima de 200 mil habitantes (7 cidades).

A disputa será encerrada em 19 de junho e os próximos seis dias serão destinados à apuração dos resultados. No dia 30 de junho, acontece a cerimônia de premiação das escolas vencedoras.

A Gincana Cultural Xô Desperdício faz parte do projeto Boa Energia nas Escolas, do Programa de Eficiência Energética da EDP, que utiliza a metodologia PROCEL Educação e é apoiado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Regulamento:

https://drive.google.com/file/d/1_XfR-i6RKZNvtkVPPvruXiawmOgoS_lm/view?usp=share_link

Ficha de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYgfaJycL_3JXGE5r3ShaYYwXPGqUiw3xc-QJdV1VSfeus6w/viewform?usp=sf_link

Dúvidas e mais informações sobre a gincana podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected].