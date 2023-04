Operação integrada apreende adolescente e prende homem em flagrante

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram nesta quarta-feira (19) uma operação integrada na Vila Galvão e na Vila Rio de Janeiro, sendo que neste último bairro duas pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas ao 1º Distrito Policial (DP).

O primeiro caso ocorreu na rua Elvira, onde um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao de tráfico de entorpecentes. Ele portava 62 porções de drogas, sendo 54 de cocaína e oito de maconha. Os pais do adolescente foram chamados ao DP e o caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

Já na rua Engenheiro Paulo Frontim um homem foi detido em flagrante acusado de receptação de celular roubado. Ele ficou detido no 1º Distrito à disposição da Justiça.

As ações contaram com quase cem agentes das três forças, um cão policial de faro, drones, 24 carros e 13 motocicletas. Foram realizadas ainda ações de presença ostensiva na comunidade Chatuba, cuja incursão contou com o apoio de um cão de faro da GCM com o intuito de localizar e prender criminosos, coibir o tráfico de drogas e promover o aumento da segurança na região a e consequente redução de indicadores criminais.

A operação integrada averiguou 145 pessoas, 86 motocicletas e 16 carros. Houve ainda a elaboração de 18 autos de infração de trânsito.