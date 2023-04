Passeio monitorado ao aterro sanitário expõe a necessidade do descarte adequado de materiais recicláveis

Quase todo mundo conhece e entende o significado do velho ditado “o que os olhos não veem o coração não sente”. Para despertar a sensibilidade das pessoas em relação ao problema do lixo residencial gerado na cidade, a Prefeitura promove no próximo dia 26, das 8h às 16h, mais uma edição do passeio monitorado Caminho dos Resíduos em Guarulhos.

O objetivo é mostrar na prática o que acontece com os resíduos recicláveis quando são descartados junto com o lixo comum para serem levados ao aterro sanitário e quando são separados e colocados para serem recolhidos pela coleta seletiva, gerando oportunidades de emprego e renda para centenas de pessoas e ajudando na preservação do meio ambiente.

Para tanto, o roteiro do passeio, que vai das 8h às 16h, sairá do Ecoponto Macedo e percorrerá o aterro sanitário, no Jardim Cabuçu, a cooperativa de catadores Recicla Mais Guarulhos, no Jardim Tranquilidade, e a Área Educacional de Compostagem e Núcleo de Agricultura Urbana, no Taboão.

As vagas desta edição já estão preenchidas, porém outros passeios serão realizados nos próximos meses. A participação é livre para pessoas com idade partir de 16 anos. Para acompanhar a programação é só ficar ligado na página https://www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero e também nas páginas da Prefeitura de Guarulhos no Instagram (prefeituraguarulhosoficial), no Facebook (PrefeituraGuarulhosOficial) e no TikTok (@prefguarulhos).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2468-7240, 2468-7203 ou pelo e-mail [email protected].