GCM recupera estrutura de brinquedo furtada de parque no Pimentas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou na tarde desta segunda-feira (24), na viela Dezessete, Parque São Miguel, uma estrutura de cerca de quatro metros de um brinquedo conhecido como “escalada torcida” do parquinho da praça Eduardo Tadeu Mudalen, no Pimentas. Imagens de câmeras da região mostram um homem arrastando o material pelas ruas durante a madrugada.



Em busca do patrimônio vandalizado, agentes rondaram a região e pontos onde há ferros-velhos e logo encontraram a parte furtada do brinquedo. Em questionamentos a testemunhas da vizinhança, a equipe reuniu evidências sobre o autor do furto, acolhidas pela autoridade do 4º Distrito Policial. A delegacia irá prosseguir com as investigações para deter o suspeito.



A estrutura do brinquedo já está em posse da Prefeitura, que irá providenciar sua manutenção.