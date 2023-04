Bosque Maia recebe evento de cidadania em celebração ao Dia do Trabalhador

O projeto Cidadania Ativa da Prefeitura de Guarulhos já se tornou uma tradição para celebrar o Dia do Trabalhador no município. Neste ano o evento acontece na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, das 9h às 20h, no Bosque Maia, com uma programação especialmente voltada ao atendimento dos guarulhenses. O evento oferece a crianças, jovens e adultos atividades e serviços sociais gratuitos, como orientação sobre a Carteira de Trabalho digital, informações e inscrições em cursos de qualificação profissional, testes rápidos, entre outros.

A programação destaca atividades físicas nos períodos manhã e tarde, além de atrações culturais com shows das bandas Tatu Batera, às 14h, Aurora Cadillac, às 16h, do músico Luigi Santo, às 18h, e da banda Monallizza, que faz um tributo a Tim Maia às 20h.

Em meio aos serviços disponíveis aos munícipes a programação oferece ainda doação de mudas de árvores nativas da região de Guarulhos, atendimento para jovens de 16 a 29 anos que estejam cursando o ensino médio técnico ou superior, testes rápidos de HIV e sífilis, orientações gerais sobre os serviços do Sebrae, distribuição gratuita de preservativos, cadastro de munícipes que necessitam de emprego e informações sobre ações públicas de ingresso no mercado de trabalho.

O Cidadania Ativa é uma ação intersetorial que conta com o apoio das secretarias de Cultura, Trabalho, Esportes e Lazer, Desenvolvimento e Assistência Social, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Saúde, Transportes e Trânsito e Desenvolvimento Urbano, além da Sabesp, do Procon e da Guarda Civil Municipal.

O Bosque Maia fica na avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro.