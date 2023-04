Linhas 434, 456, 490 e 411 terão alterações a partir deste sábado

A partir deste sábado (29), a Guarupass, em parceria com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e a concessionária Empresa de Ônibus Vila Galvão, expande as opções de horários do transporte público do munícipio e amplia a capacidade para atender a população, com ônibus maiores nos bairros São João, Cidade Soberana e Pimentas.

“Essa iniciativa visa garantir mais conforto e agilidade para os usuários de ônibus. Somos uma entidade que tem o compromisso de promover melhorias contínuas para atender o seu público”, enfatiza Márcio Pacheco, Diretor Executivo da Guarupass.

Entenda os novos itinerários

Nos bairros São João, Cidade Soberana e Pimentas, nas linhas 434, 456 e 490, a concessionária Vila Galvão disponibilizará ônibus com maior capacidade de passageiros e com menor intervalo entre os veículos em todas as linhas.

A linha 434 terá operação direta para o Centro de Guarulhos, partindo do bairro Cidade Soberana. Até então, para esse trajeto, era necessário fazer integração por meio do Terminal Urbano São João.

Já a linha 490 contará com ônibus maiores e novos, fazendo o trajeto entre o Terminal São João, via Santa Paula, até o Terminal Pimentas.

E, na linha 411, terá ampliação da sua frota em três micro-ônibus.