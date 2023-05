Prefeitura discute melhorias no serviço de distribuição de energia com a EDP e o setor empresarial

A Prefeitura de Guarulhos reuniu nesta terça-feira (2) representantes da EDP São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, e de 23 empresas instaladas no município para discutir questões relacionadas ao serviço de distribuição de energia elétrica. O encontro foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI) a pedido do setor empresarial do município.

“Algumas empresas entraram em contato e pediram ajuda para que a gente fizesse essa intermediação pensando na solução de problemas. Os picos de energia podem atrapalhar a produção, afetar alguma máquina e temos que pensar na produção das nossas empresas”, afirmou o prefeito Guti, que também participou da reunião.

Os representantes da empresa fornecedora de energia se comprometeram a solucionar as demandas apresentadas e a elaborar soluções para o setor. “A EDP está atenta às demandas do município de Guarulhos e reforçou na reunião sua disponibilidade para ouvir as necessidades do setor empresarial da cidade, com objetivo de ampliar a qualidade e eficiência do serviço prestado. Vale destacar que a Companhia investe continuamente no sistema elétrico local, com inovação e excelência, como o caso da nova linha subterrânea do complexo Guarulhos que está em fase final”, ressaltou o gestor de relacionamento com Poder Público e Grandes Clientes, Thiago Lafalce.

Estiveram ainda presentes na reunião realizada no auditório do Paço Municipal o analista da EDP, Mauricio Fontana, e representantes das empresas 4Truck, Açovisa, Águas Cantareira, Álcool Santa Cruz, Anin Papéis Especiais, Bandeirante Plásticos, Braspress, Continental, Converplast, Cummins do Brasil, Daxia, Embrasam, Empretec, Endemol, Gtex, Inovat, Internacional Shopping, Michelin, Pro Preventm Santo Angelo, Tecnicor e Truckvan, além da Associação dos Empresários de Cumbica (Asec).