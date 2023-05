Saúde Agora abre 4 UBSs neste sábado e as demais para o Dia D de Vacinação contra a Gripe

Neste sábado (6), além de abrir as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Vila Galvão, Jovaia, Bananal e Soimco pelo programa Saúde Agora, a Prefeitura de Guarulhos abre todas as outras unidades, exceto a Paulista, a Cavadas e a Morros, que estão em reforma, para o Dia D de Vacinação contra a Gripe.

Pelo Saúde Agora as quatro UBS funcionarão das 8h às 16h e apenas consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente em uma das unidades ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos, disponível no link http://bit.ly/3E13Wek.

Por outro lado, para procedimentos como vacinação de rotina, curativos, dispensação de medicamentos e aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico, o atendimento será realizado por demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento. As UBS realizarão ainda testes rápidos para a detecção de covid-19, hepatites B e C, HIV e sífilis.

Dia D de vacinação contra a gripe

Com exceção das unidades em reforma, neste sábado todas as UBS da cidade também abrirão para vacinar contra o vírus da gripe os munícipes que integram o público-alvo contemplado com o imunizante. Além disso, será realizada a conferência da carteirinha de vacinação das crianças menores de cinco anos de idade.

No Dia D as unidades funcionarão das 8h às 17h e, além da vacinação contra a gripe, também haverá serviço de multivacinação, que inclui a oferta dos imunobiológicos contra a covid-19 e o sarampo.

Estão aptos a se vacinar contra a gripe idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas e de comunidades quilombolas, pessoas com comorbidades ou portadoras de deficiências, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores da saúde, das forças armadas e das forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.

Serviço

UBS Jardim Vila Galvão – rua Martim Afonso, 130 – Jardim Vila Galvão

UBS Jovaia – avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Jardim Rossi

UBS Bananal – rua Martinica, 11 – Parque Santos Dumont

UBS Soimco – rua Barão de Melgaço, 101 – Cidade Soimco

Os endereços das outras UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.