UBS Jardim Paulista reabre nesta segunda-feira após passar por reformas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Paulista, localizada na região Cantareira, está pronta para reabrir as portas após passar por ampla reforma e modernização. A UBS está fechada desde novembro de 2022, mas a partir da segunda-feira (8) a população poderá contar novamente com os serviços de saúde oferecidos pela unidade.

Durante os últimos meses a UBS Jardim Paulista passou por uma série de melhorias, incluindo a pintura das salas de atendimento médico, a instalação de novos equipamentos e a modernização de toda a infraestrutura do local.

Segundo o diretor do Departamento de Infraestrutura da Saúde, Rogério Watanuki, a reforma da unidade foi uma importante iniciativa da Prefeitura para melhorar a qualidade do atendimento prestado aos moradores da região. “Os guarulhenses merecem contar com uma UBS acolhedora e equipada. A reforma proporcionou isso e beneficiará a todos”.

Com a reabertura da UBS Jardim Paulista os usuários terão novamente acesso a uma ampla gama de serviços de saúde oferecidos pela unidade, que inclui consultas médicas, exames laboratoriais, atendimento odontológico, vacinação e distribuição de medicamentos. Vale ressaltar que a UBS Paulista, bem como todas as outras unidades de saúde do município, conta com os quadros médicos completos.

Serviço

A UBS Jardim Paulista fica na rua Itaguaí, 97, Jardim Paulista.