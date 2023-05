Guarulhos completa um ano de coleta seletiva em todo o município

A cidade de Guarulhos completa neste mês o primeiro ano da coleta seletiva de resíduos domiciliares realizada em todos os bairros. O serviço começou a ser implantado pela atual gestão em 2021 e, gradativamente, chegou a todos os endereços do município em maio de 2022. Atualmente a taxa de reciclagem de materiais, como embalagens longa vida, garrafas PET e demais tipos de plásticos, latinhas de alumínio, vidros, papelão e isopor é de 4% do total coletado em toda a cidade a cada mês, valor equivalente à média mensal registrada nos demais municípios do país que também realizam coleta seletiva.

Para dar a dimensão do que isso representa em volume, são 500 toneladas de recicláveis por mês que, após a separação nas doze cooperativas de catadores que funcionam em parceria com a Prefeitura, são comercializadas e geram renda que varia entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil por mês a cada um dos cerca de 150 cooperados e suas famílias.

O município envia mensalmente cerca de 30 mil toneladas de resíduos ao aterro sanitário localizado no Jardim Cabuçu, sendo que desse total cerca de 12 mil toneladas têm potencial para reciclagem, como explica Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos. “A cidade oferece a coleta seletiva em todo o seu território e tem capacidade para reciclar muito mais do que consegue atualmente, o que depende da adesão da população. Para isso, por meio do programa Lixo Zero Guarulhos, trabalhamos também a educação ambiental para conscientização e sensibilização quanto ao problema que o lixo representa para toda a humanidade em escolas, empresas, clubes e também nas demais secretarias municipais”, afirma o gestor.

Parte do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o serviço de reciclagem de resíduos domiciliares tem como referência o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos (Planares), regulamentado por decreto federal em abril de 2022, que prevê, entre outras metas, alcançar a taxa de reciclagem de 48% dos resíduos sólidos produzidos no país, ou seja, mais de 100 mil toneladas por dia até 2040.

Agenda

As agendas de passagem dos caminhões da coleta seletiva e do Cata-Treco, serviço de recolhimento de volumes maiores, como móveis, colchões, pneus e eletrodomésticos, podem ser consultadas nas páginas www.guarulhos.sp.gov.br/coleta-seletiva e https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco, respectivamente.

Já os endereços dos 28 dos Ecopontos estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.