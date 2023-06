Proprietário de academia é preso no Jardim Bom Clima por furto de água

Equipes de investigadores e peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, em parceria com a Sabesp, atuaram combater um caso de furto de água em uma academia localizada no Jardim Bom Clima no final de maio. A Sabesp estima que o volume furtado seja suficiente para abastecer mais de 30 famílias ao longo de um mês. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante por adulteração de hidrômetro.

Casos como esse não causam prejuízos somente à concessionária de água, mas a toda a população, já que as fraudes comprometem a capacidade da rede, além de causarem risco de contaminação da água, representando um perigo à saúde pública. O furto de água é crime, conforme estabelecido pelo artigo 155 do Código Penal.

O combate a esse tipo de crime é fundamental para garantir a sustentabilidade do abastecimento e preservar um recurso essencial a todos. Denúncias podem ser feitas à Sabesp pelos telefones 0800-055-0195 ou 195. As chamadas são gratuitas e não é necessário se identificar.