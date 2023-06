Prefeitura abre 4 UBSs no sábado e reforça a importância da vacinação contra a gripe

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Cidade Martins, Água Azul e Parque Jandaia abrirão neste sábado (17) pelo programa Saúde Agora. As UBS funcionarão das 8h às 16h e os munícipes com mais de seis meses de idade poderão aproveitar a data para se vacinar contra o vírus influenza, causador da gripe.

A vacinação contra a gripe é uma medida preventiva de extrema importância, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, pois reduz o risco de complicações graves da doença e contribui para minimizar a sobrecarga no sistema de saúde.

Além do serviço de vacinação, a população poderá ainda realizar curativos, retirar medicamentos e aferir a pressão arterial e a glicemia mediante pedido médico. Apenas consultas médicas e exames de prevenção ao câncer do colo do útero, o Papanicolau, devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

Testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C também estarão disponíveis nas quatro unidades para toda a população, que ainda pode aproveitar a data para regularizar os compromissos do programa Bolsa Família e o cadastro E-SUS.

Ações de educação em saúde

Em razão da alta no número de casos de dengue em Guarulhos, as UBS Cidade Martins e Vila Fátima realizarão palestras informativas sobre a doença e seus métodos de prevenção. Além disso, a UBS Água Azul promoverá atividades educativas voltadas à saúde da mulher, abordando diferentes temas em alusão ao bem-estar feminino. Por sua vez, a UBS Jandaia oferecerá uma palestra sobre os riscos de acidentes e queimaduras durante as festividades juninas.

Serviço

UBS Vila Fátima – Rua Esmeralda, 25 – Vila Fátima

UBS Cidade Martins – Rua Jaú, 190 – Cidade Martins

UBS Água Azul – Rua Cabo D’Antibes, 131 – Água Azul

UBS Parque Jandaia – Rua Porto Alegre, 446 – Parque Jandaia