Estação Guarulhos-Cecap recebe ação da Campanha Junho Vermelho nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (21), seis estações da CPTM receberão ação em referência à Campanha Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue e ressalta a importância da atitude. São elas: Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade), Mauá (Linha 10-Turquesa), Dom Bosco, Estudantes, Guaianases (Linha 11-Coral) e São Miguel Paulista (Linha 12-Safira).

Os passageiros que comparecerem a alguma das estações informadas podem escolher entre três intervalos de horário para participar da ação: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h.

Na ocasião, serão ofertados serviços de saúde como aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e medição de glicemia capilar em pessoas diabéticas ou com histórico de diabetes na família (limitados a 100 por estação).

A iniciativa acontece em parceria com a instituição de ensino PROZ Educação. Além dos atendimentos de saúde, também serão oferecidas orientações sobre a doação de sangue, como forma de incentivo à contribuição dos passageiros com os bancos de sangue locais.

Campanha Junho Vermelho

Mundialmente, junho é o mês de conscientização sobre a doação de sangue, porque se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue em 14/06. O movimento mundial incentiva a doação voluntária e alerta a população sobre a importância vital de manter estoques seguros de sangue para atendimentos emergências e cirurgias eletivas.

Apesar de ser fundamental para salvar vidas, a doação ainda não é uma iniciativa com adesão da maioria da sociedade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil apenas 1,9% da população é doadora de sangue. É ideal que ao menos 3% seja doadora.

Principais pré-requisitos para ser doador voluntário de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 a 69 anos de idade (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);

Intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens;

Pesar mais do que 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses; Não estar grávida ou amamentando;

Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;

Não ter piercing em cavidade oral ou região genital;

Não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (hepatite após 11 anos, hepatite b ou c, doença de chagas, sífilis, aids, hiv, htlv i/ii);

Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;

Não ter tido malária;

Não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento;

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,9 milhão de passageiros transportados por dia útil (demanda antes da pandemia). Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Campanha Junho Vermelho – Incentivo à Doação de Sangue

Data: Quarta-feira (21/06)

Locais: Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Dom Bosco, Estudantes, Guaianases (Linha 11-Coral)

São Miguel Paulista (Linha 12-Safira)

Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)

Horários: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h