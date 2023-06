GCM prende homem com 2.383 embalagens de drogas no Jardim Brasil

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem com 2.383 embalagens contendo cocaína e maconha na viela Poço Verde, no Jardim Brasil, região do Pimentas. O acusado foi visto na rua Coitenoia por agentes de patrulhamento tático que efetuavam ronda com motocicletas.

O homem carregava uma bolsa e tentou fugir pela viela ao avistar os agentes, mas foi interceptado. Ele havia dispensado a bolsa em uma galeria de águas pluviais, mas os agentes conseguiram recuperá-la. O caso foi recebido no 4° Distrito Policial, onde o laudo pericial confirmou a apreensão de 1.900 embalagens contendo cocaína e outras 483 com maconha.

Diante das evidências, foi lavrado boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e o acusado ficou detido e à disposição da Justiça.