ACE-Guarulhos completa 60 anos como protagonista na representatividade dos empreendedores do município

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos) completa, neste domingo, dia 16 de julho, 60 anos de atividades em prol dos empreendedores da segunda maior cidade do estado de São Paulo. O aniversário da ACE, não por acaso, coincide com o Dia do Comerciante.

Durante as seis décadas de atuação, a entidade se transformou junto com a cidade de Guarulhos. Assim como o município evoluiu e, hoje, está entre os 10 mais relevantes na economia nacional, ocupando a nona posição no ranking brasileiro de Produto Interno Bruto (PIB), a ACE-Guarulhos acelerou o ritmo de seu crescimento, especialmente após o difícil período de pandemia, já na gestão do atual presidente Silvio Alves.

Ao longo do tempo, a ACE-Guarulhos se adaptou para atender as principais demandas de seus associados dos mais diversos segmentos da economia. São comerciantes, prestadores de serviço e industriais, especialmente os de pequeno porte, que costumam enfrentar as mais diversas dificuldades.

De acordo com o presidente Silvio Alves, a Associação tem uma grande capacidade de renovação, o que explica, em partes, a sua marca de 3 mil filiações ativas em 2023. “A ACE-Guarulhos surgiu a partir da união dos comerciantes guarulhenses, em 1963, porque eles entenderam que, juntos, seriam mais fortes. Inclusive, esse é o nosso lema até hoje. Seis décadas depois, a entidade ampliou a sua representatividade e tem sido decisiva para que Guarulhos esteja entre as dez principais economias do país”, pontuou.

Além de representar os empreendedores perante o poder público, a ACE-Guarulhos proporciona uma extensa lista de produtos e serviços que fomentam e auxiliam os negócios de seus associados. O Balcão do Empreendedor – uma das iniciativas da gestão Silvio Alves – otimizou as várias soluções e ferramentas das quais os empresários necessitam em sua jornada empreendedora. O Balcão disponibiliza telefonia corporativa, Registro de Marcas, certificação digital, serviços da Junta Comercial, etc.

Outro ponto de destaque da entidade é a capacitação através do projeto “Capacita Ace” com a oferta de cursos e palestras gratuitos. “Entendemos que, em um mundo cada vez mais competitivo, não há como ter sucesso sem conhecimento. Por isso, investimos tanto nesta área e os resultados têm sido bastante positivos”, avaliou Silvio.

A atual gestão tem uma característica que tem sido marcante: a promoção de encontros de negócios entre empresários da região, seja em eventos corporativos ou festivos. Um exemplo disto é o Café com Negócios, que rapidamente se tornou o maior evento de networking e geração de negócios da região, atingindo a incrível média de mil empresários a cada edição.

“O networking é essencial para o crescimento ou consolidação de uma empresa. Os eventos promovidos pela ACE-Guarulhos são, ao mesmo tempo, corporativos e sociais. É uma mistura de negócios e entretenimento em um único lugar. E pelo grau de satisfação dos participantes que crescem a cada edição percebemos que estamos no caminho certo”, destacou o presidente da ACE-Guarulhos.

Silvio também ressaltou a importância do trabalho dos ex-presidentes da entidade. “Nesta data tão importante para a Associação, não posso deixar de mencionar todos aqueles que já passaram por aqui deixando sua contribuição, pois se hoje chegamos aos 60 anos como uma das entidades mais representativas do município, com uma voz importante e ativa junto às instâncias de poder constituídos, devemos a pessoas como Luís Roberto Mesquita, um ex-presidente que passou pela entidade deixando um importante legado e, não por acaso, é minha referência de entrega e postura ética na condução da entidade. Particularmente, é um orgulho fazer parte desta história e poder contribuir para que a Associação seja cada vez mais um elo de união e sinergia entre os associados e comerciantes”, afirmou Silvio.

Comemoração com Michel Teló em um PDE ampliado

A comemoração dos 60 anos da ACE-Guarulhos, com direito a bolo e tudo o que um aniversário como este exige, acontecerá no dia 23 de novembro, quando a ACE-Guarulhos realizará o tradicional – porém ampliado – PDE, o Prêmio Destaque Empresarial.

Para a edição deste ano, o PDE foi totalmente reformulado, contemplando uma gama mais ampla e diversa de segmentos da economia a serem reconhecidos por suas boas práticas. “É uma forma de envolver, engajar e dar espaço a um espectro ainda maior de empreendedores. Será uma honra para a ACE homenagear essas empresas e festejar os 60 anos de nossa entidade”, completou Silvio.

Além da edição especial e ampliada do PDE, o evento será abrilhantado com a participação de um dos maiores artistas populares do Brasil, o cantor Michel Teló.