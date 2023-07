Férias escolares: saiba como preservar sua coluna durante as longas horas de viagem

Nada melhor do que passar um tempo em família, e não há período melhor do que as férias escolares. Mas para quem vai pegar a estrada ou passar longos períodos de viagem no avião, o tempo sentado pode ser desconfortante. E como se o ocorrido não fosse ruim o bastante, algo pior chega, uma pontada começa a aparecer na sua coluna, e agora?

Um estudo mostra que 80% da população mundial já sentiu dor na coluna em algum momento de sua vida, e essa situação pode se agravar se ficarmos na mesma posição durante várias horas, por conta disso, o fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata e ITC Vertebral, unidades de Guarulhos, Bernardo Sampaio, mostra algumas dicas de como evitar sentir essas dores em viagens longas.

“É muito comum sentirmos uma pressão em nossa coluna quando passamos muito tempo em um carro ou avião, por exemplo, e as estruturas acabam sobrecarregadas, por conta disso, viagens longas são responsáveis por nos deixar com dor nas costas”, explica o fisioterapeuta.

Ainda segundo Bernardo, é superimportante ter o cuidado com a coluna bem antes da viagem começar, a atenção começa na hora de fazer as malas. Procure deixar sua mala em uma superfície elevada, que não te obrigue a ficar se inclinando, essa repetição do movimento pode causar desconforto e agravar um quadro de dor. O ideal é que você utilize malas com rodas, assim ficará mais fácil movimentá-las.

Confira algumas dicas que podem ser feitas tanto no carro quando no avião durante longas viagens

Flexibilidade: “Muitos acreditam que quanto mais rapidamente alcançarem o destino, melhor, mas vale a pena? Chegar com desconforto? Por isso, sempre aconselho, alongue-se! Faça paradas, se possível, estenda as pernas, faça exercícios de flexibilidade nos braços e pescoço. Isso ajuda significativamente a reduzir o desconforto”, comenta o fisioterapeuta.

Cuidado com as bagagens: "Na pressa e ansiedade de começar a viagem, muitas vezes pegamos as malas rapidamente, de qualquer maneira, e isso pode ser prejudicial, nossa coluna sofrerá as consequências. O simples fato de carregar os itens corretamente dentro do peso que você pode suportar ajuda a proteger sua coluna.

Postura: "A maioria das pessoas que sentem dores nas costas ao passar muito tempo sentadas no carro, é devido à má postura do motorista ao volante. Muitos podem não se importar muito com a maneira correta de ajustar o banco e esse descuido pode resultar em dores na coluna, braços e pernas. Portanto, esteja atento e ajuste o encosto adequadamente", explica Bernardo.

Prevenção: "É muito importante entender que não é necessário esperar o problema se agravar para tomar medidas. Todas as dicas que mencionei acima são para quando a dor já existe, mas prevenir que ela ocorra é fundamental. Portanto, inclua em sua rotina momentos de exercícios de flexibilidade e caminhadas, essas atividades são excelentes para a manutenção da coluna", finaliza o fisioterapeuta.