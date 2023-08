Primeiro Feirão da Casa Paulista em Guarulhos está confirmado para o próximo sábado no Adamastor

A Prefeitura, em parceria com o governo estadual e a construtora MRV, realizará o primeiro Feirão Casa Paulista em Guarulhos para a compra de imóveis no próximo sábado (5), das 10h às 18h, no Adamastor, localizado na avenida Monteiro Lobato, 734. O programa estadual visa a facilitar o financiamento da compra da casa própria diretamente com as construtoras por meio de uma série de benefícios, como o crédito imobiliário para famílias de baixa renda.

Para a região de Guarulhos serão oferecidas 346 cartas de crédito imobiliário. “A moradia adequada é um dos pilares para o desenvolvimento de uma cidade e temos avançado muito nesse aspecto em Guarulhos, principalmente em regularização fundiária”, comenta o prefeito Guti.

A iniciativa promoverá o acesso à moradia digna, concedendo às famílias guarulhenses com renda mensal de até R$ 3.960 subsídios de R$ 13 mil, além da possibilidade da utilização do FGTS, quando disponível, para o financiamento do imóvel.

O secretário de Habitação de Guarulhos, João Dárcio, ressalta o quanto essas parcerias são importantes, uma vez que os subsídios oferecidos são uma forma de ajudar a tornar possível um sonho de muitos anos. “Além dos descontos, os moradores não terão a necessidade de participar de sorteios do Minha Casa Minha Vida para conseguir comprar um imóvel com o preço mais acessível”.

Os interessados em realizar uma simulação devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF ou Carteira de Habilitação, Certidão de Estado Civil, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com os dois últimos holerites (caso a renda seja informal, é necessário apresentar os seis últimos extratos bancários ou contas de consumo), comprovante de endereço de até 60 dias, imposto de renda com protocolo de entrega (caso tenha declarado) e extrato do FGTS.

Atendimento habitacional

Na oportunidade, equipes da Secretaria da Habitação de Guarulhos também estarão no local para realizar atendimentos aos munícipes, como orientações acerca de regularização fundiária (Reurb) e obtenção de planta popular, além de mutirão de cadastro para programas habitacionais de interesse social.