Saúde Agora abre quatro UBSs no sábado e recebe a primeira edição da Ouvidoria Itinerante

No próximo sábado (5) a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, para atender a população pelo programa Saúde Agora. As UBS em funcionamento serão Cidade Martins, Inocoop, Cummins e Vila Barros, sendo que esta última foi a selecionada para receber a primeira edição da Ouvidoria Itinerante.

O projeto visa a ampliar o acesso à Ouvidoria SUS para que o munícipe possa fazer solicitações, elogios ou reclamações quanto ao atendimento prestado nas UBS da cidade. Os serviços disponíveis incluem consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos que devem ser agendados por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade, bem como vacinação, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), que não necessitam de agendamento.

As unidades também disponibilizam de forma espontânea testagem rápida para a detecção de covid-19, HIV e sífilis e irão realizar ações de prevenção, sendo que a UBS Cidade Martins discorrerá sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a Cummins sobre a importância do aleitamento materno, devido à Semana Mundial do Aleitamento Materno, celebrada entre os dias 1º e 7 de agosto.

Já as UBS Vila Barros e Inocoop destacarão a saúde da mulher, que inclui o fim da violência contra o gênero, em consonância com a campanha Agosto Lilás, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema. A iniciativa foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos, e surgiu para amparar mulheres vítimas de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.

Serviço

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Cidade Martins: rua Jaú, 190, Jardim Bela Vista

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica

UBS Cummins: rua Plácido Ivo de Mello, 68, Cidade Jardim Cumbica