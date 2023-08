GCM apreende veículos em operação contra o transporte clandestino no aeroporto de Guarulhos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu oito veículos pela prática irregular de seus condutores de transporte clandestino de passageiros provenientes do aeroporto internacional. Os registros correspondem às verificações preventivas da Inspetoria de Patrulhamento de Trânsito na região até esta quinta-feira (10).

As ações de fiscalização e combate ao transporte clandestino visam à segurança dos passageiros que são aliciados no setor de desembarque do aeroporto. A GCM alerta aos usuários para que não aceitem ofertas fora dos aplicativos, pois podem oferecer falsas vantagens e benefícios. Quando a situação é flagrada, os veículos são apreendidos, multados e removidos ao pátio de recolhimento.

Ainda no aeroporto, no setor interno e de bagagens, ocorreu nesta quinta-feira uma operação integrada com agentes e cães policiais da GCM e das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, além da Receita Federal e do Gru Airport.