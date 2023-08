Homem é visto deitado no chão em via expressa

O homem em situação de rua foi visto nesta quarta-feira (16) deitado no chão na saída do túnel Tom Jobim, localizado na avenida Prestes Maia, no centro de São Paulo.



Ele estava descalço e apoiado com a cabeça em seus braços. Motoristas que passaram próximo ao local acreditam que o indivíduo estava sob efeito de entorpecentes.

- PUBLICIDADE -