Moradores denunciam sequência de buracos na Papa João Paulo

Buracos nos bairros e nas avenidas em Guarulhos são sempre uma pauta e dessa vez não foi diferente. Um morador da avenida Papa João Paulo I, altura do número 1.818, denunciou uma sequência de buracos em grande proporção que estão há mais de dois meses no local.



As aberturas ficam em frente a uma empresa de assistência elétrica e segundo um morador da avenida, a situação acaba atrapalhando e trazendo dificuldade ao acesso dos funcionários, por conta do tamanho. Pontua também que as rachaduras façam com que motociclistas sofram um possível acidente.

