Passageiros são pegos transportando metanfetamina e cocaína em Guarulhos

A Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de São Paulo, apreendeu nesta quarta-feira (16/8), com a colaboração da Receita Federal, passageiros de voos internacionais com drogas ocultas em fundos falsos de mala e nos forros de bolsas, mochila e saco de dormir.

Servidores da Receita Federal que fiscalizavam os passageiros junto aos canais de inspeção, após selecionar um passageiro, nacional do México, que desembarcou de voo proveniente de seu país, submeteram sua bagagem à fiscalização indireta, por meio do raio-x, e perceberam material oculto nas estruturas de uma mala. O suspeito foi conduzido à delegacia da PF onde recebeu voz de prisão, após os peritos federais retirarem, do fundo falso encontrado, 8 Kg de metanfetamina.

Em outra ação, realizada por policiais federais com o auxílio de cães farejadores, foi encontrada cocaína impregnada nos forros de bolsas femininas, de mochila e de um saco de dormir. O volume total do material contaminado com a droga somou mais de 11 Kg. A suspeita, uma brasileira de 45 anos de idade, pretendia embarcar em voo para a França, com escala em Portugal.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.