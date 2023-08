GCM prende dois homens por crime ambiental e apreende retroescavadeira na Vila Sítio dos Morros

Agentes de patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam dois homens por crime ambiental e apreenderam uma retroescavadeira em uma área de preservação permanente na Vila Sítio dos Morros nesta terça-feira (22). A devastação da mata nativa foi denunciada à equipe pelo telefone 153.

A resposta rápida à denúncia resultou no flagrante dos acusados e do equipamento no local indicado. Os agentes constataram as irregularidades praticadas, como supressão arbórea e movimentação de terra, conduzindo os autores à Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente.

A área foi preservada e isolada para perícia técnica determinada pela autoridade policial, que após avaliação lavrou boletim de ocorrência por crime ambiental com base no artigo 38 da lei 9.605/98, ou seja, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. A pena é de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

A retroescavadeira foi apreendida pela Polícia Civil e removida ao pátio de recolhimento na cidade de Bom Jesus dos Perdões.