Cachorro do mato é solto após ser resgatado na Fernão Dias

Além da segurança viária, a Arteris Fernão Dias zela pelo meio ambiente e pela fauna que habita o entorno da rodovia. Um exemplo é o cachorro do mato, que foi encontrado ferido às margens da rodovia pela equipe de inspeção e, após tratamento adequado, pôde retornar ao seu local de origem.

Em consonância com o Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna na Rodovia (PMAF), o animal foi encaminhado para o tratamento na clínica parceira Zoovet, composta por veterinários e biólogos especializados em animais silvestres. Após dois meses de tratamento, o cachorro do mato, também conhecido como raposinha, voltou ao seu habitat natural, uma reserva ecológica na cidade de Carmópolis de Minas.

Segundo a coordenadora de Meio Ambiente da AFD, Julliana Sampaio, é de suma importância realizar a soltura do animal em locais próximos onde ele foi encontrado para facilitar sua ambientalização, reforçando o compromisso da concessionária com o meio ambiente. “A Arteris Fernão Dias possui o compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente, compatibilizando a operação na rodovia com a proteção à vida silvestre”, destaca.

PMAF

O Programa de Monitoramento e Mitigação do Atropelamento de Fauna, na Rodovia tem como objetivo monitorar e minimizar os impactos gerados sobre a fauna, durante a operação da rodovia