GCM prende homem por agredir pessoas e danificar comércios na Vila Rio de Janeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na tarde desta terça-feira (12) por agredir e ameaçar funcionários e proprietários de dois estabelecimentos comerciais na rua Cachoeira, na Vila Rio de Janeiro, além de causar danos materiais. Os agentes da base operacional Jardim City Las Vegas tomaram conhecimento dos fatos e foram rapidamente atender a ocorrência.

No primeiro comércio o homem havia adentrado aos gritos, proferindo ameaças e ataque com pedras, que chegaram a quebrar várias vidraças. Em seguida ele deixou o local e concentrou os atos violentos no comércio vizinho, onde atingiu com uma garrafa o braço do proprietário, causando um corte profundo. Os agentes da GCM levantaram as características do agressor, que havia fugido, e conseguiram detê-lo nas proximidades.

O homem resistiu à ordem dos agentes, ameaçando-os, mas foi contido e encaminhado ao 2° Distrito Policial para apreciação da autoridade, que solicitou perícia nos comércios. Após os atendimentos médicos, as vítimas também se apresentaram à delegacia e reconheceram o homem como o autor dos fatos.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e elaborou boletim de ocorrência com fundamento no Código Penal por dano com violência à pessoa ou grave ameaça, conforme o artigo 163, por lesão corporal, artigo 129, e por desacato, artigo 331. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.