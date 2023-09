Prefeitura se une à campanha de doação de sangue promovida no aeroporto de Guarulhos

Nesta quarta (27) e quinta-feira (28) a Prefeitura de Guarulhos participará ativamente da campanha de doação de sangue promovida pela GRU Airport no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em parceria com a Fundação Pró-Sangue e o Hospital Stella Maris. A coleta de sangue será realizada das 9h às 15h no auditório próximo ao check-in B do Terminal 2 de Passageiros.

A iniciativa visa a incentivar a solidariedade dos munícipes para contribuir com o abastecimento dos bancos de sangue da Região Metropolitana de São Paulo. Para participar é necessário realizar o agendamento online pelo site da Pró-Sangue (https://www.prosangue.sp.gov.br/home/) e verificar os requisitos básicos para a doação, sendo que os principais incluem estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar documento original com foto.

Os doadores serão isentos das duas primeiras horas de estacionamento no bolsão Standart Terminal 2. Para obter o desconto é obrigatório retirar o ticket na cancela do estacionamento e apresentá-lo junto com o voucher de participação na campanha, no guichê da Índigo Estacionamentos, no desembarque oeste do Terminal 2.

Profissionais da Secretaria da Saúde de Guarulhos, incluindo médicos e enfermeiros, estarão presentes para garantir que o processo de doação seja seguro e confortável durante esses dois dias. Vale ressaltar que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, sendo essencial para o tratamento de vítimas de acidentes, pacientes com doenças sanguíneas, pessoas em tratamento contra o câncer e outros casos de urgência médica.