Vídeo mostra reação de motorista ao atropelar Kayky Brito

Um vídeo, gravado de dentro do veículo, mostra a reação do motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva ao atropelar Kayky Brito. Além de mostrar o espanto, é possível ver que, no mesmo momento, o condutor para o veículo e desce para prestar socorro.

O vídeo foi divulgado na quarta-feira (27) e comprovou à polícia que o motorista trafegava abaixo na velocidade da via e dirigia com atenção, além de não estar embriagado ou ter utilizado qualquer outro tipo de droga. Com isso, ele não responderá por nenhum crime.