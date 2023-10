GCM atua em incêndio que atingiu residência no bairro Cidade Parque Brasília

Sete agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prestaram os primeiros atendimentos em um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (3) em uma residência da rua Juramento, no bairro Cidade Parque Brasília. A equipe em serviço na Base Comunitária Móvel percebeu a fumaça densa e foi averiguar, constatando que o interior do imóvel estava em chamas e a proprietária da casa tentava entrar para retirar uma motocicleta da garagem.



Do local os agentes então acionaram a Central 153 da GCM e solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros. Ao mesmo tempo iniciaram o combate ao incêndio, primeiramente adotando normas de segurança, com o isolamento da área para a preservação de vidas. Em seguida, com o uso de mangueiras e baldes d’água, procederam ao resfriamento para impedir que houvesse alastramento do fogo. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi rapidamente controlado.



A GCM acionou também a Defesa Civil para vistoria técnica e de segurança da estrutura do imóvel, confirmando apenas danos materiais e liberando o imóvel à proprietária graças ao pronto atendimento das equipes da GCM e do Corpo de Bombeiros no enfrentamento ao incêndio. A ocorrência foi apresentada no 4º Distrito Policial, onde a autoridade policial requisitou perícia para investigar as causas do incêndio, liberando as partes envolvidas na sequência.

