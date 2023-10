CCR RioSP inicia remodelação de passarelas em Guarulhos

A CCR RioSP inicia nesta semana obras de remodelação de duas passarelas na Via Dutra em Guarulhos (SP). Os dispositivos estão localizados nos km 227 (passarela Moredo) e 228 (passarela Posto Presidente) da rodovia. As obras, que serão divididas em etapas, fazem parte do investimento de R$ 1,4 bilhão que a CCR RioSP realiza na região Metropolitana de São Paulo para aumentar a capacidade de tráfego. As melhorias nas passarelas são necessárias para que os dispositivos fiquem em conformidade com as normas de acessibilidade proporcionando mais conforto e segurança aos pedestres e ciclistas que utilizam às passarelas.

A primeira delas consiste no desmonte das rampas de acesso das passarelas nos dois sentidos da rodovia. Sendo que serão montados acessos provisórios para o uso das duas passarelas mesmo durante as obras. Também serão construídos pontos de ônibus provisórios para quem utiliza o transporte público nessa região da cidade.

Alterações no tráfego

Para realizar o desmonte em segurança, as últimas duas faixas da pista marginal sentido Rio de Janeiro, no km 227, serão interditadas. No sentido São Paulo, a última faixa da pista marginal terá o tráfego interrompido durante a execução do desmonte das rampas da passarela. Já no km 228 da pista marginal será necessário interditar parte da faixa de desaceleração que dá acesso à Rua Srg. Rodoval Cabral Trindade onde não haverá impedimento do acesso de veículos.

Na pista sentido São Paulo não haverá interdição de faixas da pista marginal. Apenas a realocação do ponto de ônibus para poucos metros à frente. A previsão de início dos trabalhos é para o dia 12 de outubro com conclusão prevista para o dia 16. Todo o local será sinalizado com placas e faixas para orientar os pedestres sobre o uso dos acessos provisórios. Os desmontes serão feitos de forma manual e mecanizado.