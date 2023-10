GCM recupera veículo de luxo zero quilômetro furtado em SP

Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou duas apreensões de produtos furtados no feriado prolongado. Na sexta-feira (13), equipes encontraram no Jardim Presidente Dutra um veículo Jeep modelo Compass zero quilômetro, que havia sido furtado em agosto de uma concessionária localizada no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo. O carro, que fora abandonado, foi encaminhado ao pátio de recolhimento pelos agentes para que não seja vandalizado, enquanto a Polícia Civil prossegue com as ações legais.

Já no domingo (15), agentes atenderam outra ocorrência relacionada a furto, desta vez na avenida Doutor Renato de Andrade Maia, no Centro. Dois indivíduos foram abordados em atitude suspeita no local, manejando um carrinho de compras com um relógio digital de energia, um disjuntor e oito metros de fio. O local foi preservado para perícia e a dupla foi conduzida ao 1º Distrito Policial para oitivas.