Nigerianos são presos tentando embarcar em Cumbica com cápsulas de cocaína no estômago

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a colaboração da Receita, prendeu na madrugada de hoje seis passageiros de voos internacionais tentando embarcar com cápsulas contendo cocaína, dentro de seus estômagos.

Policiais federais que fiscalizam os passageiros e bagagens junto aos pórticos migratórios, ao entrevistar um passageiro, perceberam que ele estava desconfortável, não se sentindo bem. Sua bagagem de mão foi fiscalizada por meio do raio-x e o homem passou por busca pessoal. O aparelho detector de traços de drogas e explosivos (ETD), apresentou indicação de contato do homem com a droga cocaína. Questionado, o suspeito confessou que havia engolido cápsulas com a droga. Outros cinco passageiros, alguns dos quais, eram alvo da Receita Federal, foram submetidos ao mesmo exame, cujos resultados foram semelhantes, e que também possuíam bilhetes de passagem com as mesmas características, foram conduzidos imediatamente ao hospital público para que, em caso positivo, pudessem expelir as cápsulas com a droga de forma segura.

Ao final dos exames médicos, ficou constatado que todos os seis passageiros haviam engolido uma grande quantidade de cápsulas contendo cocaína. Os suspeitos, são todos nacionais da Nigéria e possuidores de RNM (Registro Nacional de Migrante). Um deles já havia sido preso neste aeroporto em razão de cumprimento de mandado de prisão, no ano de 2017, e outros 3 ingressaram no país com pedido de refúgio.

Os presos, tão logo retornem em segurança do hospital, serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.