Mais 3 integrantes da quadrilha que trocava etiquetas de malas em Cumbica são presos

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira três homens suspeitos de integrar a quadrilha responsável pela troca de etiqueta de bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com o intuito de traficar internacionalmente drogas.



Os policiais receberam a informação de quem drogas estariam sendo enviadas ao aeroporto e durante a investigação encontrou os suspeitos ainda no check-in tentando transportar as malas com 40 kg de cocaína.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os homens fazem parte da quadrilha que realiza a troca das etiquetas de malas e ficou conhecida após o caso das duas brasileiras que foram presas na Alemanha suspeitas de tráfico internacional de drogas e do líbio que permanece na Turquia após ser preso e acusado pelo mesmo motivo. Ambos tiveram suas etiquetas das bagagens trocadas.

- PUBLICIDADE -