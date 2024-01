Programa Saúde Agora abre cinco UBSs neste sábado em Guarulhos

No próximo sábado (20) a Prefeitura de Guarulhos abrirá cinco Unidades Básicas de Saúde pelo programa Saúde Agora. As UBS Tranquilidade, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Haroldo Veloso e Jardim Jacy estarão abertas, das 8h às 16h, para oferecer atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitem de cuidados básicos de saúde, como consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos serviços que demandam agendamento prévio.

Os usuários têm a opção de agendar por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente na própria UBS. Outros serviços, como vacinação, testagem rápida para detecção de covid-19, HIV, sífilis, tuberculose e hepatites B e C, além da farmácia, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico) e curativos, são realizados sem a necessidade de agendamento.

As unidades em funcionamento também estarão envolvidas em iniciativas de duas campanhas de sensibilização relacionadas à saúde. Durante o Janeiro Branco será enfatizado o cuidado com a saúde mental e emocional, enquanto que no Janeiro Roxo a atenção estará voltada para o combate à hanseníase, uma doença infecciosa, contagiosa e de evolução crônica que afeta os nervos e a pele. Vale ressaltar que o SUS oferece controle e tratamento gratuitos para a hanseníase.

Serviço

UBS Tranquilidade: avenida Emílio Ribas, 1.897, Jardim Tranquilidade

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Haroldo Veloso: rua Pocrane, 79, Conjunto Haroldo Veloso

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Guaracy