Prefeitura realiza 2,9 mil exames de Papanicolau e aplica 5,1 mil doses de vacina em mutirão

No último sábado (18) a Prefeitura de Guarulhos realizou um mutirão de saúde com a abertura das 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Durante a ação, que teve como foco a prevenção do câncer do colo do útero e a atualização da carteirinha de vacinação da população, foram realizados 2.923 exames de Papanicolau e administradas 5.186 doses de vacinas.

O exame de Papanicolau é essencial para a detecção precoce do câncer do colo do útero, uma doença associada à infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano (HPV). A infecção genital por esse vírus é comum e, muitas vezes, assintomática, mas pode evoluir para câncer em alguns casos. A realização regular do exame permite o início do tratamento em estágios iniciais, o que aumenta as chances de cura e reduz a taxa de mortalidade associada a essa doença, que representa atualmente o terceiro tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil, depois do câncer de mama e do colorretal.

Às mulheres que não puderam participar da campanha no sábado a Secretaria da Saúde recomenda realizarem o agendamento na UBS mais próxima. O agendamento pode ser feito por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou diretamente na respectiva UBS. O mesmo procedimento vale para consultas médicas.

Vacinação

Das 5.186 doses aplicadas, 3.837 foram contra a gripe, 1.136 doses de rotina, 168 contra a dengue e 45 contra a covid-19. Desde 20 de fevereiro, quando Guarulhos iniciou a vacinação contra a dengue, 32.596 jovens entre dez e 14 anos já foram imunizados. Até o momento 60.823 pessoas foram infectadas pelo mosquito Aedes aegypti e a doença já causou 68 mortes na cidade.

Saúde Agora e Atende Já Dengue

Além do mutirão, as UBSs Jardim Paraventi, Jardim Primavera, Soberana e Soimco abriram pelo programa Saúde Agora oferecendo serviços variados, incluindo 240 consultas médicas e 253 de enfermagem. Pelo programa Atende Já Dengue, 48 pessoas com sintomas da doença foram atendidas nessas quatro UBSs. Já nas Unidades de Atendimento à Dengue, que estiveram abertas no sábado e no domingo, 1.354 atendimentos foram realizados.

A Secretaria de Saúde ressalta que as Unidades de Atendimento à Dengue, anexas às UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, funcionam todos os dias das 7h às 19h para receber pessoas com sintomas como febre alta, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele. Em casos mais graves, como dores abdominais intensas, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e cansaço extremo, os pacientes devem buscar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs).