Moradores do Gopoúva recebem títulos de propriedade da Prefeitura

- PUBLICIDADE -



No último sábado (18) a Prefeitura de Guarulhos entregou aos moradores do loteamento Gopoúva I 17 títulos de propriedade, que asseguram moradia digna às famílias e segurança jurídica sobre os seus imóveis. A cerimônia de entrega aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito de Guarulhos, Guti, e do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

“Hoje estou fazendo uma das coisas que mais gosto como prefeito, que é entregar títulos de propriedade para as pessoas que mais precisam. Ninguém mais toma, é delas, pronto e acabou”, comentou Guti durante a entrega dos documentos.

As 17 famílias da rua Ananias José de Vasconcelos, na região central da cidade, receberam a titularidade de seus imóveis por meio do GRU Legal, maior programa de regularização fundiária de Guarulhos, que desde 2017 já entregou mais de quatro mil títulos de propriedade.

O morador Marcemino Ferreira Ferro mora em Guarulhos há mais de 50 anos e agradeceu ao prefeito Guti por todo o trabalho feito e pela entrega concluída. “Nunca liberaram este documento. Isso é importantíssimo para mim e motivo de orgulho. Agora eu tenho minha propriedade e meus filhos também”.

Os moradores aguardavam pelo papel há quase quatro décadas. Teresinha Barros Costa já não tinha mais esperanças. “Eu achava que ia morrer sem ter esse documento em mãos. Agradeço a todos vocês que nos deram essa força”, disse a moradora. A vizinha Elisângela Barrack Lins ressaltou: “Essa era uma alegria que esperávamos há mais de 40 anos e eu queria muito que minha mãe estivesse aqui também neste momento, porque lutou, mas ela se foi e não conseguiu ver”.

Com muita felicidade e um sorriso estampado no rosto, a moradora Aurea Aparecida Gobbo recebeu das mãos do prefeito o documento oficial de sua residência e agradeceu a toda a equipe. “Eu tinha esperança e fé que esse documento ia sair sim, que Deus continue abençoando todos vocês”.

Atualmente a Prefeitura percorre diversas regiões da cidade para obter informações sobre as concessões de direito real de uso, as CDRUs, com o objetivo de atualizar o cadastro das famílias, emitir novas documentações e regularizar a situação fundiária dos moradores.