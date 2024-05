Cerca de mil pessoas participam de aulas de ginástica durante o InterCEUs

- PUBLICIDADE -



Animação, vontade e muito movimento marcaram o último sábado (18) no CEU Pimentas. Cerca de mil pessoas, entre crianças e adultos, participaram do InterCEUs Ginástica, que contou com apresentações de ginástica artística, aeróbica, funcional, pilates e ritmos.

O evento teve a presença dos alunos de todos os CEUs da cidade, além do Adamastor e do Parque Júlio Fracalanza, do Parque Chico Mendes e do Centro Municipal de Educação e Artes de Guarulhos.

O InterCEUs iniciou com apresentações de ginástica artística dos alunos do Cemear, além dos CEUs São Domingos, Bonsucesso, Continental e Rosa de França. Na sequência, a aula de ritmos agitou a galera, que ao final recebeu botons com a hashtag #EUFUI. A programação do InterCEUs segue no mês de junho na modalidade lutas.

A iniciativa da Prefeitura, por meio do programa Mais Futuro, tem por objetivo reunir os alunos das comunidades do entorno dos espaços educacionais para promover o intercâmbio sociocultural por meio do esporte.